15 personas detenidas por ataques a pilotos de buses

febrero 15, 2017

La Jefatura de Planificación estratégica y desarrollo institucional, de la Policía Nacional Civil, informó que de enero a la fecha se han detenido a 11 personas y remitido a 4 menores de edad, sindicados de asesinar a pilotos del transporte público. Así mismo, han incautado nueve armas de fuego y dos vehículos involucrados en hechos delictivos hacia los pilotos del transporte urbano y extraubano; además de dos presuntos delincuentes fallecidos. Los resultados de estas capturas son gracias a los puestos fijos, de los cuales se han realizado 958, puestos de control 700; los abordajes a buses 2,645; la identificación de buses 1, 580; personas identificadas 20,243; vehículos identificados 7, 227 y 211 armas de fuego identificadas, esto según información proporcionada por la Policía Nacional Civil (PNC).

