Según el pronóstico del clima del INSIVUMEH, para hoy martes 7 de febrero, se espera ambiente cálido e ingreso de humedad de ambos litorales. En el departamento de Guatemala, se espera nubes dispersas y viento ligero en la tarde y noche. La temperatura máxima será de 26 grados y la mínima de 15 grados. Meseta Central T. Mínima °C T. Máxima °C Guatemala 15° 26° Quetzaltenango 06° 23° Huehuetenango 11° 27° Sololá 09° 24° Costa Sur T. Mínima °C T. Máxima °C Retalhuleu 21° 33° Pto. San José 19° 33° Tecun Uman 20° 34° Costa de Jutiapa 24° 36° Champerico 22° 33° Región Oriente T. Mínima °C T. Máxima °C Zacapa 21° 32° Esquipulas 18° 24° El Progreso 22° 29° Región Norte/Caribe T. Mínima °C T. Máxima °C El Peten 18° 30° Coban, Alta Verapaz 12° 23° Puerto Barrios 21° 30° Por aparte, las condiciones climatológicas para la semana en el Altiplano Central y Occidental podrían registrarse temperaturas mínimas entre los -2 a 0 grados Centígrados. En la Capital guatemalteca la temperatura podría descender entre los 11 a 13 grados. Kiara de León

