El Tribunal Supremo de España, ha ratificado este miércoles la condena de 21 meses de cárcel al jugador argentino, Lionel Messi. Sólo su padre Jorge ha visto reducida la sanción a 15 meses.

Messi fue juzgado por defraudar 4,1 millones de euros a Hacienda durante los ejercicios 2007, 2008 y 2009, consecuencia de no haber tributado en España los ingresos de 10,1 millones percibidos por los derechos de imagen del delantero rosarino durante ese periodo.

Según el Tribunal Supremo, la condena del futbolista argentino, la reprocha su ilegal comportamiento tributario, que se califica de “insolidario”.

Aun que, los matices de la sentencia aún no han sido divulgados, la pena no implicaría el ingreso de los Messi en prisión con casi total seguridad, ya que habitualmente el internamiento en la cárcel, cuando se trata de condenas inferiores a los dos años, es suspendido por parte del tribunal que firma la sentencia, mientras no se incurra en otros delitos.

Sin embargo, la última palabra al respecto será de la Audiencia de Barcelona, el tribunal firmante de la sentencia que ha confirmado el Supremo.

Durante una de las audiencias, el jugador declaró “Yo me dedicaba a jugar a fútbol. Confiaba en mi papá y en los abogados que habíamos decidido que nos llevaran las cosas. En ningún momento se me pasó por la cabeza que me iban a engañar”.

En concreto, Messi fue condenado a siete meses de cárcel por cada uno de los tres delitos, más una multa de 532.313,31 euros por el fraude cometido en 2007; de 792.300,54 por el de 2008 y de 768.387,70 por el de 2009.

Su padre recibió la misma pena de cárcel y multas de 532.313,31 euros por el fraude en la declaración de 2007; de 532.313,31 euros por el de 2008 y de 532.313,31 euros por el de 2009, aunque ahora ha visto atenuada la pena.