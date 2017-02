275 familias de Jutiapa son beneficiadas con programas sociales

Posted on febrero 2, 2017 at 10:01 pm by /

Información y fotografías por: Mirna Castañon El ministro de Desarrollo Social, José Moreno Cordón, representantes del Fondo de Desarrollo Social (FODES), el alcalde municipal de Asunción mita, Arturo Rodríguez junto al mandatario Jimmy Morales inauguraron un proyecto de infraestructura, que beneficiará a los habitantes del municipio de Asunción Mita. La cancha del parque central, de dicho lugar fue el escenario donde el mandatario guatemalteco expresó “mi compromiso es hacerles llegar todo el recurso que en mis capacidades esté, mediante la recaudación de impuestos y así dar los recursos a las municipalidades”. Arturo Rodríguez, alcalde municipal de Asunción Mita indicó que las aldeas San José Las Flores y El Ciprés, serían beneficiados con un tramo carretero que comunica al municipio de Atescatempa, Jutiapa. Además, fue entregada la tubería para el proyecto de agua potable del caserío El Cerrito de la aldea San Joaquín. Adicional a eso, cada vecino estará recibiendo un tonel para almacenar agua y un purificador de este suministro vital. Es de destacar, que los proyectos inaugurados este jueves, beneficiarán a 3 caseríos que conforman un total de 275 familias.

Share Post