4 muertos en trágico accidente aéreo

Posted on febrero 7, 2017 at 9:56 pm by /

Información y fotografías por: Henry Montenegro El reloj marcaba las 12:30 horas, minutos antes un avión con deportados había aterrizado, decenas de personas realizaban sus trámites con normalidad, cuando esa calma se convirtió en pánico. Personas que resguardan el área de migración del Aeropuerto Internacional La Aurora, avisaban de la caída de un helicóptero en una de las pistas. Se trataba de la aeronave de Placas N245SE, que a lo lejos se observaba hecha añicos. Inmediatamente los cuerpos de socorro se hicieron presente y daban a conocer el fallecimiento de

Daniel castillo , Julio, Ramón y Leticia Velasco. Aeronáutica Por su parte Carlos Velásquez, director General de la Dirección General de Aeronáutica Civi,l dio a conocer que las víctimas, tres de nacionalidad mexicana, habían llegado esta mañana a territorio guatemalteco provenientes de México y se dirigían a la mina Cantera Verde, en Zacapa. “Ellos llegaron al país esta mañana y se dirigían a la mina Cantera Verde en Zacapa (…) el Inacif hará el trabajo para la repatriación” expuso Velásquez. Relató Una persona que presenció el accidente indicó que minutos antes del siniestro, el helicóptero había partido de una rampa privada y vio cómo fue el accidente. “Vi que despegó y a los pocos metros comenzó a dar vueltas en el aire (…) pensé que iba a hacer maniobras, pero cuando vi cayó”, indicó. Aeropuerto inhabilitado

El Aeropuerto Internacional La Aurora, permanecerá cerrado por unas seis horas y los vuelos están siendo enviados a El Salvador y Honduras Por el momento se contabilizan daños en la pista principal del Aeropuerto, lugar donde cayó la aeronave.

