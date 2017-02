41 sindicados en caso migración fueron enviados a juicio

Información y fotografías por: Wendy Villagran. El Juzgado de Mayor Riesgo D, envió a juicio a 41 de 44 sindicados quienes integraban una banda que facilitaba documentos falsificados a personas extranjeras. La Jueza Ericka Hayfan tomó la decisión tras escuchar las pruebas y argumentos de los entes investigadores El Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala sindican a más de 40 personas de integrar una estructura que operaba en la Dirección General de Migración y en el Registro Nacional de las Personas. La estructura permitía de forma ilegal, la residencia, el ingreso, el tránsito y la salida del territorio nacional a extranjeros que utilizaban pasaportes guatemaltecos extendidos con documentos falsos.

