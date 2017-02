5 Tips ecológicos para aplicarlos en casa

Desde nuestros hogares podemos contribuir a mitigar el impacto al medio ambiente y de esta manera tener un hogar más saludable y sostenible, aquí te damos tips para aplicarlos en casa. Cocina tus alimentos solo el tiempo necesario, esto ayudara a reducir tu consumo de gas o energía eléctrica si es el caso. 2. Abre la nevera solo cuando sea necesario y saca los alimentos que vayas a usar de una vez, recuerda que cuanto más abras la puerta mayor será el consumo de energía. 3. Apaga los aparatos eléctricos que no estés usando y desconéctalos para evitar pérdida de energía. 4. Lava la ropa en tu lavadora, con agua fría para ahorrar el consumo de energía. 5. Mete una botella llena de agua, en el tanque del inodoro, para ahorrar agua, ya que para en cada descarga se utilizan 3.5 galones. Kiara de León

