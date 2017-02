“Abordamos temas de seguridad y apoyo hacia el país”

Posted on Febrero 22, 2017

Por y fotografías: Henry Montenegro Como parte de la visita oficial del secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kelly, se sostuvo una reunión con el ministro de Gobernación, Francisco Rivas Lara, donde abordaron temas de seguridad nacional y el trabajo de apoyo de Estados Unidos hacia el país. “Abordamos la temática de aspectos comunes en los que estamos trabajando con la finalidad de investigar y perseguir estructuras criminales que amenazan a ambos países”, expuso Lara luego de salir de la reunión. Apoyo En la actualidad Estados Unidos brinda a Guatemala, apoyo en tema de lucha contra el narcotráfico y las pandillas, además de apoyo en temas migratorios y facilitación de tecnología en la investigación de fenómenos criminales. Reunión próxima En junio se tiene previsto llevar una serie de reuniones de ministros de seguridad, para abordar temas de cooperación y migración, las cuales se pueden llevar a cabo en México, El Salvador o Honduras. Además de una que se llevará a cabo en Washington D.C., donde participará el ministro Rivas. Su papel John Kelly fue nombrado en enero pasado por el presidente Donald Trump para que se hiciera cargo del Departamento de Seguridad Nacional, dedicado a temas migratorios y de seguridad fronteriza.

