Acciones de combate permiten el control de incendio forestal en Antigua, Guatemala

TGW Digital – Las Brigadas de Respuesta a Incendios Forestales (BRIFGUA) de la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED), Cuerpos de Bomberos, brigadas municipales, militares y civiles permitieron el control al 100% del incendio forestal registrado en Cerro San Juan Gascón, Antigua Guatemala, Sacatepéquez.

Por medio de la Bambi Bucket se realizaron 96 descargas de agua y espuma especial, utilizando 17,750 galones del líquido en el incendio forestal de San Juan Gascón.

⚠ATENCIÓN⚠ Para las acciones aéreas en el incendio forestal de San Juan Gascón, Antigua Guatemala, Sacatepéquez se utiliza una #BambiBucket el cual se encuentra integrada a un helicóptero, siendo una herramienta eficaz para combatir incendios forestales. pic.twitter.com/Ue4Z34OL8P — CONRED (@ConredGuatemala) 26 de marzo de 2019

COMUNICADO DE PRENSA. Las acciones desarrolladas por instituciones de primera respuesta en el combate del incendio forestal en San Juan Gascón, Antigua Guatemala, en los últimos tres días, permitieron controlar al 100% el incendio forestal a las 19:00 horas de este martes. pic.twitter.com/TCB4YCzuOf — CONRED (@ConredGuatemala) 27 de marzo de 2019

Actualmente continúan labores de liquidación de 24 incendios forestales a nivel nacional, entre ellos:



1. Chuitziribal, cantel, Quetzaltenango.

2. Los Chorritos, Sayaxché, Petén.

3. Xesaclac, San Marcos La Laguna, Sololá.

4. Cerro Xecumil, San Pedro La Laguna, Sololá.

5. Finca Los Guajes, Fraijanes, Guatemala.

6. Tierra Colorada Alta, Quetzaltenango.

7. Aldea Lemoa, Chichicastenango, Quiché.

8. Cerro Chiniagua, Cubulco, Baja Verapaz

9. Parque Nacional Laguna del Tigre, San Andrés, Petén.

10. Aldea Paxcaman, flores, Petén.

11. Aldea San Miguel La Palotada, San Andrés, Petén.

12. Aldea Palmarcito, Río Hondo Zacapa.

13. El Infiernito Parque Nacional Laguna del Tigre, San Andrés, Petén.

14. Cerro Colojitez, San Carlos Sija, Quetzaltenango.

15. Cerro El Baúl, Quetzaltenango.

16. Aldea Chuisolis, Concepción, Sololá.

17. Aldea San Antonio, San Benito, Petén.

18. Jaibalito, Santa Cruz La Laguna, Sololá.

19. Ixpanpajul, Santa Ana, Petén.

20. Río Polochic, El Estor Izabal.

21. Palmira Vieja, La Libertad, Huehuetenango.

22. Aldea Pachilip, Joyabaj, Quiché.

23. Caserío Kakbachuy, Momostenango, Totonicapán.

24. Aldea El Pretil, Atescatempa, Jutiapa.

“A la población en general se le recomienda no realizar fogatas innecesarias en áreas boscosas o de pastizales, notificar a las autoridades si se observa alguna persona que este iniciado fuego en alguna de las áreas ya indicadas y no fomentar los basureros clandestinos, ya que también son un punto de riesgo a que se inicie un incendio forestal”, resaltan autoridades de CONRED en el Boletín Informativo No. 872019.

GUATEMALA. El incendio forestal en área de montaña y barranco El Naranjo, zona 4 de Mixco se está reactivando, por ende se coordina con la Brigada de Respuesta a Incendios Forestales -BRIF GUA- para realizar acciones de combate en el lugar. No existen viviendas en riesgo. pic.twitter.com/ql2iKjfWId — CONRED (@ConredGuatemala) 27 de marzo de 2019

Desde que la Temporada de Incendios Forestales 2018-2019 inició en diciembre del año pasado se han controlado 466 incendios forestales y 282 no forestales, haciendo un total de 748 incendios que han dejado ya 897.6 hectáreas de suelo afectado a nivel nacional.

SOLOLÁ. Personal del Ejército de Guatemala se moviliza vía acuática para realizar acciones de combate en el incendio forestal que se registra en San Marcos La Laguna. pic.twitter.com/hU73GhQpjn — CONRED (@ConredGuatemala) 27 de marzo de 2019





Comments

comments