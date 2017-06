El exfutbolista David Beckham, se encuentra de vacaciones con su familia en Tanzania y ha compartido con varios de sus seguidores fotografías de este viaje tan especial en sus redes sociales.

Sin embargo, una imagen que subió recientemente a Instagram ha generado gran debate, a tal grado que hay quien ha tachado al exjugador del Manchester United y del Real Madrid de “pedófilo”.

Resulta ser que Beckham compartió en Instagram una foto en donde aparece al lado de su pequeña hija Harper, a quien le está dando un beso en la boca.

Este hecho ha sido duramente criticado por algunos usuarios de esta plataforma, asegurando que los padres no deben tener dichas muestras de cariño con sus hijos, ya que son totalmente inapropiadas.

Mientras que otros usuarios no le encuentras nada de malo y aseguraron que sólo es una demostración de cariño de padre e hija. “Este es un padre besando a su hija, ¿ustedes no besan a sus hijos?”, “Encantadora foto mostrando la dulce conexión con tu hija”, son algunos de los mensajes a favor.

Ni correcto ni incorrecto: opinable

Podrá gustar o no gustar “pero a día de hoy ninguna asociación seria de psicólogos ni psicoterapeutas se ha pronunciado en la línea de que vaya a haber más promiscuidad o confusión sexual porque un niño sea besado en los labios con normalidad por sus padres”, asegura Abel Domínguez LLort, psicólogo infantil y juvenil .

En la misma línea se expresa la experta Silvia Álava “no conozco ningún estudio científico que diga que esto es malo. Es una decisión personal y cada uno con los hijos puede hacer lo que le parezca que está bien. Lo que sí está demostrado es que la ausencia de cariño físico tiene un efecto negativo en los menores”, señala Álava.

A partir de estas evidencias, cada familia puede elegir el modelo de manifestación del amor que más encaje con su modelo educativo: “La expresión del afecto es una cuestión que pertenece al ámbito privado, a los valores en que cada familia quiera educar a sus hijos y del significado que esa familia dé a los besos. Habrá familias que preferirán dejar el beso en los labios para la pareja, para papá y mamá, en el caso de padres heterosexuales, o para papá y papá o mamá y mamá en el caso de parejas homosexuales. Un beso, en sí mismo, no tienen ningún significado, somos nosotros, la sociedad, quienes que se lo damos. Otra cosa es que si en el ámbito domiciliario le damos a un beso en los labios un significado de simple cariño, afectuoso y los hijos lo ven pueda darse el caso de que, en alguna ocasión, ese niño pueda darle un beso en la boca a otro niño en el parque o en el colegio. No es habitual, porque los niños son inteligentes y, si no lo ven en el colegio lo más seguro es que no lo hagan aunque lo vean en casa. Pero si se diera el caso y los padres de ese otro niño están en contra de esta expresión de afecto fuera del ámbito de la pareja podría darse un conflicto. Pero el beso, en sí mismo, es inocente, no tiene significado y de hecho en otras culturas el significado es distinto y hay besos en la nariz, tres besos o ningún contacto físico, bajo ningún concepto” explica Domínguez Llort que no se decanta ni por el “a favor” ni el “en contra” en este asunto.

Silvia Álava tampoco entra en consideraciones morales, pero ella sí opina que “si bien hay que insistir en lo absolutamente necesaria que es la demostración de afecto con un niño, nosotros decimos que los besos en la boca no son obligatorios. Es más, recomendamos que se enseñe al niño a distinguir para evitar posibles conflictos como este”.

