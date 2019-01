Aeronáutica Civil y Ministerio de Comunicaciones priorizan seguridad de pasajeros en Aeropuerto La Aurora

TGW Digital – Autoridades de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), del Ministerio de Comunicación, Infraestructura y Vivienda (CIV), y del Aeropuerto Internacional La Aurora confirmaron que darán prioridad a la seguridad y libertad física de los pasajeros que utilicen el Aeropuerto.

A través de una conferencia de prensa se informó que se procederá a finalizar el convenio de cooperación interinstitucional entre el Ministerio Público (MP) y el CIV, a través de la referida Dirección General, el cual daba vida a la Agencia Fiscal Especial para la persecución penal de delitos cometidos en la terminal aérea.

Con estas medidas la @guatemala_dgac y @CIVguate pretenden fortalecer la seguridad de los pasajeros que transiten en el #AeropuertoInternacionalLaAurora resguardando su integridad física. — RadioTGW (@TGWdigital) 11 de enero de 2019

“Hace 20 meses se suscribió el convenio para la persecución penal de delitos, dejando los parámetros establecidos que cada institución debería de cumplir, el incumplimiento de una de las partes daría pase a un rompimiento”, mencionó Héctor Recinos, Viceministro del CIV.

Según se indicó, los días 5 y 6 de enero del 2019 personal del MP incumplió con los procedimientos establecidos en el Aeropuerto Internacional La Aurora. “Violentaron las regulaciones internacionales en materia aeroportuaria y de aviación civil al que el estado de Guatemala está inscrito”.

“El programa de seguridad aeroportuaria contiene el debido proceso para los ingresos a todas las áreas del Aeropuerto, y en su momento el personal del MP fue capacitado como lo estipula el convenio firmado. Este procedimiento fue violentado y por ende se procede a finalizar dicha cooperación”, puntualizó Recinos, dirigente de la cartera de Comunicaciones.

Guatemala suscrita a regulaciones internacionales

Guatemala es estado miembro de los países que conforman la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), y según indica el Decreto 93-2010 en la Ley de Aviación Civil, artículo 5, el Gobierno de Guatemala adopta y regula las leyes internacionales de la OACI.

DGAC y CIV reiteran que no se detendrá el apoyo al personal del MP. No se está diciendo que no se colaborará con el MP, ahora se deberá hacer el procedimiento respectivo como en cualquier aeropuerto internacional” señaló Francis Argueta, titular de la Dirección General de Aeronáutica Civil.

Ante esta situación las autoridades declararon que el personal del MP que ingrese por delitos cometidos en el Aeropuerto deberá identificarse con un gafete, y colocar cada pertenencia en el escáner, tal y como lo contempla la ley internacional de seguridad de la OACI.

