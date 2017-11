Si aún no tienes planes para mañana, aquí te dejamos la agenda de actividades:

Turismo

Eres de los que les gusta sentir la adrenalina al máximo, genial te contamos que puedes asistir a la actividad ascenso y campamento al volcán Acatenango.

El punto de reunión para la expedición será en la gasolinera Shell ubicada en la Calzada Roosevelt. Se saldrá a las 5:30 de la mañana. Mientras que el retorno está contemplado para las 7:00 p.m. del domingo 12.

El precio para ser parte de esta increíble actividad es de Q 250.00. También se contará con precios especiales de Q. 225.00 para estudiantes universitarios y personas que vayan en grupos de tres o más personas.

El pago debes realizarlo a través de un depósito. Puedes pedir más información a la página de Facebook de X-Tours. Si quieres reservar tu cupo, lo puedes hacer con Q150.00.

Talleres

Para este curso solo necesitas una cámara con configuración manual y estarás preparado para tomar el taller de fotografía de retrato. Te contamos todos los detalles de este evento que se llevará a cabo en Sophos, Plaza Fontabella.Q.175.00 por persona. Si quieres asistir puedes comunicarte al teléfono 2419-7070 para poder inscribirte. ¡No puedes faltar!

Taller de Zumba Neón gratuita en Naranjo Mall

Ejercítate, baila y diviértete en esta fiesta de Zumba Neon gratuita en Naranjo Mall a partir de las 7:00 pm que traerá muchas sorpresas. El Crew con Juanjo y Elena serán los encargados de hacerte bailar toda la noche, con rutinas de ejercicio en la que podrás bailar y liberar el estrés.

Gastronomía

Si te encanta probar nuevos platillos, conocer nuevos restaurantes y propuestas, ¡prepárate! Porque se aproxima el festival gastronómico Devorare, un encuentro para los amantes del buen comer.

¿Qué podrás encontrar en este festival gastrónomico Devorare?

Más de 15 restaurantes se unen para que puedas degustar diferentes propuestas. Además podrás disfrutar:

Música en vivo.

Charlas gastronómicas.

Clases de cocina.

Actividades para niños.

Productos artesanales.

Serán dos días en los que tendrás la oportunidad de asistir. Estos serán el sábado 11 de noviembre de 11:00 a.m. a 9:00 p.m. y domingo 12 de noviembre de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. El valor de las entradas es de Q.50.00 por un día, y Q.75.00 por los dos días y te incluye una bebida. ¡Este evento no te lo puedes perder!

Cultural

“Macbeth” es una obra de teatro que se inspira en los textos de William Shakespeare. En Guatemala, se presentó recientemente en Solo Teatro una versión dirigida por Horacio Almada.

Ahora habrá una segunda temporada que se presentará en el Teatro de Cámara Hugo Carrillo en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias 24 Calle 3-81 Zona 1, el valor de esta sera de Q150.00 y Q100.00.

¡No te pierdas esta gran pieza de teatro! ¡Nos vemos en el Teatro de Cámara para ver Macbeth! Recuerda que las presentaciones serán el 10, 11, 12, 17, 19 y 19 de noviembre de 2017.







Cristian Chiquibal