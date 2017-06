Sabías que un adulto se resfría en promedio tres veces al año, y que cada uno de ellos duran entre nueve días?

Para esta época de lluvias, te dejamos algunos alimentos para evitar este molesto virus.

NARANJAS

Como seguramente ya sabrás, las naranjas tienen una alta concentración de vitamina C. Un estudio japonés de 2006 mostró que el riesgo de contraer tres o más resfriados durante un período de cinco años se redujo en más del 60%, cuando las personas ingirieron 500 mg de vitamina C al día.

MIEL

Investigaciones presentadas en el Encuentro Nacional de la American Chemical Society, encontraron que la miel es capaz de combatir la infección de múltiples maneras. Es rica en polifenoles, peróxido de hidrógeno y una acidez natural, todo lo cual protege al cuerpo de las bacterias, e identifica y destruye las células bacterianas.

CEBOLLA

Para beneficiarte realmente de las propiedades de una cebolla en la lucha contra el frío, es mejor comerla cruda. Si el sabor se demuestra demasiado fuerte para ti, intenta agregarla a tus comidas, en ensaladas, pastas o revueltos.

AJO

Además de añadir un toque de sabor a tu cocina, el ajo contiene alicina, que tiene un efecto antiviral directo. Un estudio de 2001 encontró que las personas que tomaron suplementos de ajo, durante 12 semanas entre noviembre y febrero, se resfriaron menos que aquellos que tomaron un placebo.

PIMIENTO ROJO

Esta verdura es rica en vitamina C. Un pimiento rojo tiene 150 miligramos de nutrientes, que es el doble de la cantidad diaria recomendada para las mujeres. La vitamina C mejora la liberación de interferón, una proteína que impide que los virus se reproduzcan.

LECHE

Un humilde vaso de leche también es una gran fuente de vitamina D. En 2012, los investigadores encontraron que los suplementos de vitamina D pueden ayudar a evitar los resfriados de invierno de los niños, así que asegúrate de tomar un vaso.

AVENA

Este desayuno básico de invierno contiene beta-glucano, un tipo de fibra que puede activar los glóbulos blancos conocidos como macrófagos y neutrófilos. Ayudan al sistema inmune a defenderse contra los invasores. Los estudios también sugieren que los nutrientes pueden ayudar a los antibióticos a trabajar más eficazmente.

SEMILLAS DE ANÍS

Estas semillas con sabor a regaliz tienen fuertes propiedades antibacterianas, y han demostrado aliviar la tos además de ayudar a eliminar la congestión de las vías respiratorias superiores. Una buena fuente de hierro, magnesio y vitaminas A y C, se puede agregar a la comida o incluso tomar en un té.

SEMILLAS DE GIRASOL

Las semillas de girasol son una gran fuente de vitamina E, un antioxidante que mejora la producción del cuerpo de las células inmunes. Un estudio de 2003 en Escocia encontró que las personas con dietas altas en vitaminas C y E tenían mayor capacidad pulmonar y produjeron menos flema.

JENGIBRE

Conocido por su capacidad para frenar las náuseas, el jengibre también puede actuar como un antihistamínico y descongestionante; un alivio masivo cuando se sufre de un resfriado. Inclúyelo en tu dieta, agregando un poco de jengibre fresco a tus salteados o sumando algunos pedazos a una taza de té con limón y miel.

TÉ

No es técnicamente un alimento, pero los beneficios para la salud de una taza humeante de té son tan buenos que tuvimos que incluirlo. El té contiene un grupo de antioxidantes conocidos como catequinas que poseen propiedades contra la gripe. Consejo: cuanto más tiempo dejes en remojo tu bolsita de de té, mas catequinas conseguirás.

VERDURAS VERDES

Todos los vegetales verdes de hoja oscura, como la espinaca, la col rizada, la acelga y la rúcula, son grandes fuentes de vitamina C para luchar contra el resfriado. Tomar verduras puede reducir la duración de un resfriado. Recuerda: cuanto más oscuras sean las verduras, más alto es el contenido de nutrientes.

CHOCOLATE NEGRO

Cualquier razón es buena para comer más chocolate. Afortunadamente, ni siquiera tenemos que fingir que es bueno para ti, porque realmente lo es. El cacao puro contiene más cantidad de los antioxidantes conocidos como polifenoles que la mayoría de las bayas, los cuales son buenos para combatir el resfriado. Busca la variedad de chocolate negro que tenga más de un 70% de cacao.

KIWI

Ricos en vitamina C, el kiwi puede ayudar a mejorar tu resistencia. Pero no esperes a encontrarte mal; los estudios muestran que tomar grandes dosis de vitamina C una vez que empieza un resfriado no acorta su duración o gravedad, pero una dosis regular cada día sí puede.

ARÁNDANOS

Nos gusta pensar en los arándanos como impulsores de inmunidad del tamaño de un bocado, gracias a sus fuertes propiedades antioxidantes. En 2007, los científicos de la Universidad de Cornell descubrieron que los arándanos salvajes contenían antioxidantes más activos que cualquier fruta fresca.

SALMÓN

La investigación ha demostrado que las personas con altos niveles de vitamina D sufren de menos infecciones del tracto respiratorio, así que trata de comer algunos de ellos más ricos en esta vitamina, como el salmón.

OSTRAS

La investigación publicada en una revista médica canadiense en 2012 encontró que tomar pastillas de zinc reduce la duración de los síntomas del resfriado. Si eso no suena como algo para ti, puedes comer seis ostras medianas, las cuales suministran 33 mg de Zinc, durante cuatro días para las mujeres y tres días para los hombres.