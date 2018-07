Andrés Manuel López Obrador gana resonante victoria presidencial en México

El izquierdista Andrés Manuel López Obrador será el próximo presidente de México, según los resultados preliminares de encuestas de salida que se espera sean confirmadas por los resultados de conteo rápido del Instituto Nacional Electoral.

Afuera del búnker de López Obrador en Ciudad de México, sus jubilosos seguidores lo esperaban para el discurso de aceptación tan pronto la tendencia se hizo irreversible, como muestra esta página de Facebook de partidarios.

Desde tempranas horas, tras el cierre de urnas la encuestadora Parametria, apuntaba a una masiva victoria del exalcalde de Ciudad de México, con una victoria de entre el 53 por ciento al 59 por ciento de los votos, con 20 puntos de ventaja por delante de sus contendientes.

Otras encuestas como GEA/ISA y El Financiero le daban del 46,8 al 50,2% de victoria.

Una encuesta de salida difundida en un medio de prensa local estimó que López Obrador ganaría las elecciones con un porcentaje de entre 43%, el 49%, el segundo lugar para el conservador Ricardo Anaya con 23%-27% y el tercer lugar para el oficialista José Antonio Meade con 22%-20%.

Lejos quedó el independiente Jaime Rodríguez “El Bronco”, quien se llevaría solo el entre el 3% y 5%.

Anaya como Meade concedieron la derrota tan pronto las encuestas de salida mostraban la tendencia irreversible del triunfo de López Obrador.

Meade dijo que el candidato de MORENA tiene la responsabilidad del próximo gobierno y le deseó buena suerte.

Anaya reconoció su derrota y felicitó a Andrés Manuel López Obrador por su virtual triunfo. El candidato del PAN dijo que llamó a López Obrador para comunicarle este mensaje.

Anaya estuvo prácticamente toda la campaña en segundo lugar de las preferencias. Dijo que apoyará a López Obrador en lo que coincidan, pero serán una oposición “firme y frontal” en aquello que disientan.

Las primeras encuestas de salida difundidas por medios locales predecían victorias claras también en gobernadores para la coalición encabezada por AMLO en cuatro estados además de la capital.

De acuerdo con estos sondeos no oficiales, los aliados de MORENA de López Obrador tendrían ventaja en Chiapas, Morelos, Tabasco, Veracruz y la Ciudad de México.

Sólo parecería que el conservador Partido Acción Nacional (PAN) obtendría la victoria en el estado de Guanajuato.

Una encuesta de salida de Mitofsky difundida en Televisa indicó que Andrés Manuel López Obrador tendría mayoría en la Cámara de Diputados.

Según los números, los asientos quedarían repartidos del siguiente modo: Juntos Haremos Historia –encabezada por AMLO– entre 291 y 256, Por México al Frente –liderada por Ricardo Anaya– entre 156 y 123 y Todos por México –con José Antonio Meade como representante– entre 73 y 56.

Ciro Murayama, consejero electoral del INE, informó después del cierre de urnas que la votación del exterior es 2,5 veces más grande que la de 2012, y el conteo se realizaba en el campus de Ciudad de México del Tecnológico de Monterrey.

​Felicitaciones de Trump y otros mandatarios

Aún sin los resultados finales ni definitivos que confirmaran la victoria de López Obrador, el presidente Donald Trump felicitó al mexicano a través de su cuenta de Twitter.

“Felicitaciones a Andrés Manuel López Obrador por convertirse en el próximo Presidente of México. Espero Espero con ansias trabajar con él. Hay mucho por hacer que beneficie a Estados Unidos y México!”, escribió Trump.​

Congratulations to Andres Manuel Lopez Obrador on becoming the next President of Mexico. I look very much forward to working with him. There is much to be done that will benefit both the United States and Mexico!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 2, 2018