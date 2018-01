Arrancan motores para el rescate de 79 kms. de carretera en Cuatro Caminos

El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, cumplió hoy una nueva gira de trabajo, esta vez en el paraje de Cuatro Caminos, en San Cristóbal, Totonicapán, donde tras alentar al trabajo conjunto por el futuro del país hizo el arranque simbólico de la maquinaria que operará en los próximos meses para el rescate de 78,9 kilómetros de carretera.

El mandatario estuvo acompañado del ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), Aldo García, a quien felicitó por su esfuerzo en la implementación de los proyectos pes reconoció que “no ha sido fácil”, dados los obstáculos administrativos, algunos de ellos derivados de hechos de corrupción del pasado, además de los “candados” establecidos en el Presupuesto.

El mandatario también agradeció la presencia de alcaldes y gobernadores de los municipios beneficiados con el proyecto y los instó a mantener la unidad y la colaboración recíproca.

“No perdamos la fe”, pidió el jefe de Gobierno a las autoridades locales y a la población que se hizo presente y valoró la respuesta presidencial a sus necesidades.

El Presidente llamó a todos los presentes y a los guatemaltecos en general a “seguir trabajando juntos” y dijo que su administración seguirá en este nuevo año empeñada en el trabajo que haga posible “finalizar las obras que con tanta ilusión se están realizando”, algunas de ellas iniciadas en 2017.

“Mi compromiso de servir es grande”, reiteró antes de concluir su participación con una invitación a los representantes de la empresa a cargo del proyecto para acompañarlo en el escenario y a quienes manifestó su confianza de que la carretera “va a quedar bien”.

“Prometí poco, porque preferí no prometer, a prometer y no cumplir. Sí prometimos algo: que el dinero del pueblo iba a regresar al pueblo, y es lo que se está haciendo. Hasta acá, nadie puede decir que soy corrupto o ladrón, nadie. Y si alguien lo dice, que me lo demuestre”, manifestó.

La obra

Los trabajos serán de beneficio para la población de Totonicapán, Huehuetenango, Quetzaltenango, Retalhuleu, San Marcos, Suchitepéquez y Quiché. Además contribuirán al desarrollo, turismo y comercio de la región.

El ministro García dijo que es una ruta importante porque es parte de la carretera CA-Occidente (centroamericana), por donde transita transporte pesado con diferente tipo de mercancía.

En total consta de la reposición de 78,9 kilómetros de carretera (tres tramos) que beneficiarán a miles de personas del occidente del país, con una inversión de 117,8 millones de quetzales.

Esto es parte de la reactivación económica que impulsa el mandatario Morales desde el inicio de su gestión, con el propósito de incentivar el desarrollo de Guatemala como eje fundamental de su gobierno.

Los tres tramos

La reposición de carretera del tramo de Cuatro Caminos a Pologuá, Totonicapán, tiene una longitud de 19,9 kilómetros con una de inversión de 38,9 millones de quetzales.

En cuanto a la reposición de carretera de Pologuá (Totonicapán) a Chiquibal (Quetzaltenango), esta será de una longitud de 27 kilómetros con una inversión de 51,6 millones de quetzales.

Mientras que la reposición de la carretera que conduce de Chiquibal (Quetzaltenango) a la bifurcación RN-9N en Huehuetenango, tiene una longitud de 32 kilómetros y una inversión de 27,3 millones de quetzales.

La construcción de estos tramos carreteros será ejecutada por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, a través de la Dirección General de Caminos.