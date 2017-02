Ataque terrorista en el Museo Luvre de Paris

Un soldado francés ha disparado cinco veces a un hombre, que acuchilló a varios de sus compañeros, en las inmediaciones del Museo Louvre de París.

El atacante había intentado entrar en Louvre con dos mochilas, pero al impedírselo sacó un machete y agredió a varios soldados, que desde los atentados de noviembre del 2015, vigilan atracciones turísticas del país.

Según medios internacionales, el agresor gritó en varias ocasiones “Alá es grande”, por lo que las autoridades han determinado que se trató de un inminente ataque terrorista.

Del hecho, se reportan al menos cuatro soldados heridos, pero solo uno de ellos requirió ser hospitalizado, debido a heridas considerables en la cabeza; mientras que el atacante se encuentra en estado muy grave y fue intervenido, después de recibir un disparo en el abdomen.

Hasta el momento la policía francesa, ha detenido a dos personas en las inmediaciones del Museo Louvre, y han restringido el paso a los alrededores del mismo. Kiara de León

