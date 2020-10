Autores guatemaltecos figuran en Biblioteca de la Nación de Ankara, en Turquía

TGW Digital – Una colección de obras de Efraín Recinos, Mario Monteforte Toledo y Miguel Ángel Asturias fueron donados por la Embajada de Guatemala a la Biblioteca de la Nación en Ankara, Turquía, donde hasta ahora no existían ejemplares de autores nacionales.

Esta donación fue promovida por el Embajador de Guatemala en Turquía, Jairo Estrada, y se pudo concretar el jueves después de vencer las limitaciones de transporte aéreo impuestas por la pandemia de Covid-19.

El embajador Estrada explicó que la Biblioteca fue inaugurada el 20 de febrero y que el 3 de marzo cumplió su primera visita. En ella constató que no existían títulos de escritores guatemaltecos y tuvo la iniciativa de ofrecer una donación para que los hubiera. No obstante, ésta no pudo cumplirla de inmediato por las restricciones sanitarias en el mundo.

Los libros fueron enviados por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala a través del Departamento de Asuntos Turísticos con apoyo de la viceministra Ava Atzum Arévalo, a cargo de los temas de Diplomacia Cultural.

La muestra literaria guatemalteca fue recibida por el director de la Biblioteca, Ayhan Tuğlu, quien también lo agradeció en su red social: “Estimado Embajador, muchas gracias por su contribución y su amable visita a la Biblioteca de la Nación”.

Esta presencia literaria de Guatemala en la monumental Biblioteca se enmarca en las actividades de Diplomacia Cultural que impulsa el Gobierno del presidente Alejandro Giammattei a través del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Los libros fueron colocados en un espacio dedicado para la bibliografía guatemalteca en la moderna Biblioteca de la Nación que contempla mucha historia. El embajador Estrada tiene el propósito de nutrir el espacio dedicado a Guatemala con nuevas obras en el corto plazo.

La donación de las obras de Asturias, Monteforte y Recinos fue acompañada por una pintura de un paisaje guatemalteco.

La colección donada (10 ejemplares):

Efraín Recinos:

Improvisaciones (2)

El juego de hacer dibujos (2)

Difusores acústicos (2)

Mario Monteforte Toledo:

Pájaros feos que cantan (2)

Miguel Ángel Asturias:

Páginas de lumbre (2)

Algunos datos y fotografías de la Biblioteca de la Nación de Turquía.

Cuenta con más de 4 millones de libros impresos,120 millones de ediciones electrónicas y 550 mil libros electrónicos.

Si todos los estantes de libros estuvieran alineados sumarían 201 kilómetros.

Actualmente cuenta con libros es 134 idiomas diferentes.

El metraje de construcción de la Biblioteca es de 125,000 m2.

