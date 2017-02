Buscan evitar que jóvenes se involucren en estructuras criminales

Posted on febrero 13, 2017 at 11:31 pm by /

Con el objetivo de prevenir que jóvenes se involucren en violencia y estructuras de grupos de pandillas, bandas para narcotráfico, crimen organizado, se presentó al Viceministerio de Prevención de la violencia y el Delito y a la Subdirección de Prevención del Delito de la Policía Nacional Civil, por medio de Capellanía Policial, el programa “Jóvenes Triunfadores”, el cual se pondrá en marcha en la comunidad de Techan, Guatemala, bajo la tutela de la Iglesia de la localidad. El programa iniciará a finales de mayo de este año, en las instalaciones prestadas por la Iglesia Galilea, la cual será equipada con la colaboración de los líderes locales y entidades para la atención de la juventud, permitiendo el desarrollo de los componentes educativos y formación de valores, espirituales, morales y cívicos. La capacitación se desarrollará en doce semanas en donde los jóvenes, acudirán en forma periódica y continua para ser instruidos en programas en los siguientes componentes, valores humanos, educación vocacional, artes, recreación, salud preventiva y liderazgo. Al final del adiestramiento los participantes recibirán un diploma, dignificando su autoestima, acreditando su participación en el programa, el mismo puede ser presentado como una referencia de su buena conducta, para aplicar a posibles oportunidades laborales. Es de señalar, que las autoridades encargadas del proyecto, busca la colaboración de las instituciones de gobierno para que este programa pueda ser replicado en los demás departamentos. Kiara de León

Share Post