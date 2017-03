Buscan mayor cooperación para ideas tecnológicas

Posted on Febrero 28, 2017 at 2:41 pm by /

La Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (Senacyt) en Guatemala, modificará aspectos de la Política Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, con el fin de que las ideas innovadoras tengan más cooperación institucional, mayor financiamiento y respondan de mejor forma a las demandas sociales y a la producción para el desarrollo. Un primer paso es buscar la ampliación de los recursos para los proyectos, ya que actualmente el presupuesto para cada uno es de Q400 mil; ya con los cambios, este llegaría a un techo de Q800 mil. En 2016, la Senacyt aprobó no menos de 60 iniciativas que impulsan mejoras en la agricultura, enseñanza, salud y medioambiente, entre otras; detalla el informe anual de la dependencia. Oscar Cóbar, titular de la Secretaría, informó que para cada período se cuenta con un fondo de Q17 millones para investigación. “La idea es cambiar el esquema, brindar más capital a los emprendedores para fomentar alternativas viables que den solución a los problemas nacionales. Para ello, hay que hacer las trasformaciones, las cuales serán sometidas a consenso con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología”, subrayó el entrevistado. Otras de las variantes serán los requisitos para la recepción de las propuestas, ya que solo se exigirá el perfil y no todo el planteamiento de la obra como se hace ahora. Esto, para que los evaluadores y profesionales ahorren tiempo, indicó Cóbar, y añadió que otro lineamiento clave, será que los trabajos deberán señalar con qué entidad de Gobierno se hará el experimento, además de contar con el respaldo de una institución académica. “Esto lo hacemos para asegurarnos de que las dependencias responsables de la temática implementen lo que les propongan los jóvenes, para que hayan resultados y la iniciativa no se quede solo en papel”, refirió el funcionario. En este sentido, Luis Assardo, analista del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, afirmó que los fondos que se han dado a los proyectos no han sido suficientes, por lo que estas reformas podrían atraer más inversión de otros sectores. El experto agregó, que las casas de estudios superiores cuentan con entusiastas que tienen planes para resolver algunas situaciones que afectan a la población, por lo que este cambio también contribuiría a que estas posibilidades salgan a la luz y sean una realidad. Convocatorias vigentes El plan de trabajo de la Senacyt también contempla, como parte de su eje de fomento y desarrollo de la tecnología, las convocatorias 2017; entre estas están el IX Certamen Estudiantil Trabajos Científicos, dirigido a escolares del ciclo básico y diversificado; la Medalla de Ciencia y Tecnología, y el Premio a la Innovación en Guatemala. Para estas últimas 2 la recepción de postulados e inscripción de procesos novedosos concluyen el 23 y 30 de junio, respectivamente.

Share Post