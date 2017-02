Cámara de los Lores decidirá el futuro del brexit

Posted on febrero 9, 2017 at 9:14 pm by /

La Cámara baja del Parlamento Británico, aprobó una ley que permite que la primera ministra Theresa May, comience oficialmente el proceso del Brexit. La legislación aprobada por la Cámara de los Comunes, pasará ahora a la Cámara de los Lores, para una decisión final, para finales de este mes. Con este proyecto de ley, se pone en marcha el divorcio de Gran Bretaña de la Unión Europea. Ahora la cámara de los Lores tiene dos opciones, aprobar el proyecto de ley, después de varias lecturas y debates, y tramitarlo a aprobación real para su promulgación; o bien hacer modificaciones y enviar el proyecto de ley de nuevo a la Cámara de los Comunes para su posterior debate y votación.

Share Post