Capturan a la Magistrada Blanca Stalling

Posted on febrero 8, 2017 at 8:15 pm by /

Información por: Henry Montenegro El reloj marcaba las 13:30 horas cuando una mujer con peluca y gafas, bajaba a la parte exterior de un edificio en el condominio Las Alamedas, en la 7a avenida y 13 calle de la zona 9, cuando vio que era perseguida por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), por lo que ingresó a una abarrotería donde fue aprehendida. Se trataba de Blanca Aida Stalling, magistrada de la Corte Suprema de Justicia, quien esta mañana era buscada por el Ministerio Público (MP), tras una orden de captura que pretendía hacer efectiva a través de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), y que tras no encontrar a Stanlling en su hogar en la zona 16, fue capturada y sindicada de Tráfico de influencias. Según dio a conocer Julia Barrera, portavoz del MP, tras no ser localizada en la mañana, la PNC fue la encargada de hacer efectiva la captura. “Llevaba una peluca y cuando vio la presencia policial intentó entrar a una abarroteria(…) Stalling fue trasladada a un juzgado correspondiente” comentó Barrera. Antecedentes

Es de recordar que Blanca Stalling, fue denunciada por el juez Carlos Ruano, por presuntamente haberlo citado en varias ocasiones para pedirle que favoreciera a su hijo Otto Fernando Molina Stalling, con una medida sustitutiva en el caso IGSS PISA. El pasado fin de semana, Stalling presentó un memorial ante las autoridades mostrando su disposición a colaborar. Así también pidió un permiso ante el Consejo de la Carrera Judicial, para ausentarse de sus labores con goce de sueldo.

Share Post