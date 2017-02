Carrera 5K “Unidos Contra la Desnutrición”

Posted on febrero 8, 2017 at 3:37 pm by /

Promoviendo la seguridad alimentaria y nutricional del Departamento, la Gobernadora de Suchitepéquez, Nancy Sajché en su calidad de Presidenta de la Comisión Departamental de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CODESAN), juntamente con las instituciones que la conforman, han organizado la Carrera Familiar 5K “Unidos Contra la Desnutrición”. Esta carrera es una actividad de compartimiento familiar y a la vez permita recaudar víveres y alimentos, en busca de fortalecer la nutrición en el Departamento. Los alimentos serán distribuidos a través de la CODESAN a familias de niños con desnutrición y riesgo a inseguridad alimentaria. La actividad se realizará el viernes 17 de febrero, a las 16:00 horas, teniendo como punto de salida y meta la Gobernación Departamental. Para inscribirse solamente es necesario realizar una donación de alimentos como: Incaparina, leche en polvo, frijol, arroz, harina de maíz, aceite de cocina. Las personas interesadas pueden acercarse a Gobernación Departamental de Suchitepéquez a realizar su aporte e inscribirse. Kiara de León

