Católicos guatemaltecos inician cuaresma

Posted on Marzo 1, 2017 at 8:39 pm by /

Con la celebración del Miércoles de Ceniza, la iglesia y los católicos guatemaltecos comienzan la Cuaresma, el período de 40 días dedicado a la oración y a la penitencia como preparación para celebrar la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Además, del rito de la imposición de ceniza de los ramos en las cabezas de los files, este día inicia el ayuno y la abstinencia de carne. En la misa del Arzobispo Oscar Julio Vian, en la Catedral Metropolitana, cientos de fieles se congregaron para escuchar el mensaje de reflexión cuaresmal. “Que no sea solamente un maquillaje espiritual para que los otros nos vean, sino para agradar a Dios, que ve en lo secreto… Debemos comprender que la imposición de la ceniza no es solamente un rito exterior, sino algo que debe llegar a lo profundo de nuestro ser, la ceniza se nos impone en la frente, pero su significado debe llegar a nuestro corazón arrepentido”, indicó Vian. Es de mencionar que durante la Cuaresma, la liturgia adopta el color morado, como símbolo de la austeridad y penitencia. Pontífice da la bienvenida a la cuaresma Por aparte, el papa Francisco durante la audiencia general celebrada en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, comentó “hoy, Miércoles de Ceniza, el Señor nos indica el camino de esperanza que debemos seguir. Que el Espíritu Santo los guíe a cumplir un verdadero camino de conversión, para redescubrir el don de la Palabra de Dios, ser purificados del pecado y servir a Cristo presente en los hermanos”.

Share Post