Celebran el Día Nacional del Emprendimiento

Con la participación de 20 emprendedores de diferentes sectores, el Ministerio de Economía –Mineco–, por medio del Viceministerio de Desarrollo de la Mipyme, celebró la primera edición del Día Nacional del Emprendimiento.

La actividad, que fue organizada en coordinación con la Municipalidad de Guatemala, forma parte de los mandatos de la Ley de Fortalecimiento al Emprendimiento (Decreto 20-2018) que cobró vigencia en enero de este año.

La Ley de Fortalecimiento al Emprendimiento, facilita el camino a los emprendedores para desarrollarse y convertirse en empresarios que generen empleo y contribuyan al crecimiento de la economía del país.

El emprendimiento es considerado un motor económico para Guatemala. Según el Monitor Global del Emprendimiento (GEM por sus siglas en inglés) para el año 2018. Guatemala cuenta con la Segunda Tasa de Emprendimiento Temprano

-TEA-. Este indicador muestra el nivel de la actividad emprendedora dentro de un país en donde el porcentaje más alto se ha ubicado en 24.7%.

Según expertos en el tema, existe una gran disposición a emprender, dado que se considera que dos de cada cinco guatemaltecos pondrán en marcha un nuevo negocio en los próximos tres años; siendo aún un tema más relevante entre la juventud, ya que 60% de los emprendimientos son realizados por personas menores de 35 años de edad.

El Gobierno de Guatemala por medio del Viceministerio de Desarrollo de la Mipyme busca fomentar una cultura emprendedora que promueva una nueva forma de pensar y actuar, que contribuya al desarrollo humano, económico, social y del medio ambiente del país, facilitando la creación, el establecimiento y el fortalecimiento de emprendimientos que sean sostenibles, generadores de riqueza y por ende de empleo para los guatemaltecos, en medio de condiciones favorables y un clima atractivo para inversiones tanto nacionales como internacionales.

La apuesta institucional en materia de emprendimiento surge a partir de la Política Nacional de Emprendimiento “Guatemala Emprende” (2015-2030), creando programas de gobierno coordinados con instituciones del ecosistema emprendedor y realizando esfuerzos por brindar al país el marco normativo que genere las condiciones adecuadas y facilite las herramientas para fomentar la productividad e incentivar la competitividad de las personas emprendedoras. Es de esta manera como en enero del 2019 entró en vigencia la Ley de Fortalecimiento al Emprendimiento, la cual tiene por objeto incentivar y fortalecer al emprendimiento en el país, fomentando “la cultura emprendedora en los ciudadanos para estimular la creación de empresas éticas y sostenibles, contribuyendo al crecimiento y desarrollo de Guatemala”.

En este sentido, la nueva ley establece en su artículo 12, la conmemoración el 16 de abril de cada año como el “Día Nacional del Emprendimiento”, este año el acto central para conmemorar esta fecha se realizó en coordinación con el Centro Municipal de Emprendimiento (*CME) de la Municipalidad de Guatemala.

Durante el evento la Viceministra de la MIPYME, Gloria Zarazúa, presentó la Ley de Fortalecimiento al Emprendimiento (Decreto 20 – 2018). Asimismo, el especialista colombiano Juan Carlos Garavito impartió una conferencia sobre “Mentalidad y Cultura Emprendedora”, en tanto que la emprendedora guatemalteca Andreana Castellanos presentó su ponencia “Emprendiendo en Guatemala” en donde relató su caso de éxito. Al finalizar, los asistentes participaron en el taller masivo sobre “Innovación en tu emprendimiento “Wake up Brain”, impartido por especialistas de The New Business Alliance.

El CME es el programa de emprendimiento e innovación y la primera incubadora de negocios a nivel público. Apoya a personas emprendedoras con una idea de negocio innovadora o un negocio ya puesto en marcha, fortaleciéndose su proceso de escalamiento y consolidación.

