Chile combate incendios forestales

Posted on febrero 3, 2017 at 5:03 pm by /

Más de 18.000 efectivos combaten los 131 incendios forestales, que continúan activos en siete regiones del centro y sur de Chile, según el informe más reciente de la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi) y datos de la Corporación Nacional Forestal (Conaf). El texto precisa que están desplegadas 18,308 personas en labores de soporte, apoyo, combate y control de incendios, de las que 1,170 corresponden a brigadistas chilenos, 628 a brigadistas y expertos extranjeros, 8,338 a miembros de las Fuerzas Armadas, 4,000 a bomberos, 1,360 a Carabineros y 415 a funcionarios de la Policía de Investigaciones.

Share Post