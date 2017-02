Cinco personas capturadas por actos de corrupción en la Federación Nacional de Tiro

En seguimiento a las acciones para el combate de la corrupción, hoy el Ministerio Público realizó seis allanamientos en inmuebles ubicados en los municipios de Guatemala, Mixco y Villa Nueva, que permitieron la captura de cinco personas involucradas en el mal manejo de fondos públicos. Estas acciones fueron dirigidas por Fiscales contra la Corrupción del Ministerio Público en seguimiento a dos investigaciones sobre actos de corrupción en los que estarían involucradas personas que laboran en la Federación Nacional de Tiro de Guatemala y particulares. El primer caso está relacionado con las sustracción de Q30 mil 918 quetzales de la Federación Nacional de Tiro que se utilizaron para realizar un viaje a Moscú, Rusia para participar en una Asamblea General de la ISSF. El procedimiento administrativo seguido fue irregular, incluso se falsificaron documentos para aparentar la legalidad del mismo. Por este caso fueron detenidas María Lucrecia López De León, secretaría administrativa; y Miriam Aída González Arellano, gerente administrativa de la Federación Nacional de Tiro, son sindicadas por los delito de peculado por sustracción y falsedad ideológica. Transferencias bancarias por Q.82,016.75 Además, también se dirigió la captura de tres personas presuntamente involucradas con la sustracción durante los meses de septiembre a diciembre del 2016, de más de 82 mil quetzales. Se trata de Mónica Eugenia Pérez Turk de Riepelle, gerente administrativa de la Federación Nacional de Tiro, así como de Marco Antonio Pérez Turk y Marco Antonio Pérez Gómez, hermano y padre de la funcionaria. Según las pesquisas, Mónica Eugenia Pérez Turk, sustrajo a través de transferencias bancarias la cantidad de Q.82,016.75, dinero que fue depositado a su cuenta personal y a las de su hermano y progenitor. Por este caso Mónica Turk de Riepelle es sindicada por los delitos de peculado por sustracción en forma continuada y lavado de dinero u otros activos. Marco Antonio Turk y Marco Antonio Pérez Gómez por lavado de dinero u otros activos.

