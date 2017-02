Cinco personas murieron en accidente aéreo en Australia

La policía australiana informó que esta mañana una avioneta con cinco personas a bordo, se estrelló en un centro comercial poco después de despegar del aeropuerto de Essendon, en Melbourne. Según un comunicado oficial, las cinco personas a bordo murieron en el accidente, de los cuales cuatro eran estadounidenses, y el piloto australiano. En de mencionar, que no había nadie en el interior del centro comercial, ya que todavía estaba cerrado cuando la aeronave se estrelló. Todos los vuelos en Essendon, un pequeño aeropuerto separado del de Melbourne, fueron temporalmente suspendidos.

