“Los demócratas parecen tener la intención de que personas y drogas ingresen en nuestro país desde la Frontera Sur, poniendo en riesgo miles de vidas en el proceso. Es mi deber proteger las vidas y la seguridad de todos los estadounidenses. Debemos construir una Gran Muralla”, apuntó Trump en su cuenta de Twitter.

Anteriormente, Trump declaró en una entrevista con The Wall Street Journal que México deberia pagar por el muro fronterizo a través del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que actualmente se está renegociando.

The Democrats seem intent on having people and drugs pour into our country from the Southern Border, risking thousands of lives in the process. It is my duty to protect the lives and safety of all Americans. We must build a Great Wall, think Merit and end Lottery & Chain. USA!

