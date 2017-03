Concierto de música tradicional japonesa

Posted on Marzo 1, 2017 at 7:49 pm by /

La Embajada de Japón y el Ministerio de Cultura y Deporte, hace la cordial invitación a todos los guatemaltecos a participar en el concierto de música tradicional japonesa ofrecido por el grupo On Ensamble y la cantante y compositora Sumie. El concierto se llevara a cabo en miércoles 1 de marzo, a las 20:00 horas en la Gran Sala Efraín Recinos, en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Entrada gratuita. Invitados On Enemble, es uno de los ensambles de Taiko más respetados del mundo, es dirigido por los amigos de infancia Shoji Kameda y Masato Baba. Su música tiene gran variedad de influencias musicales, desde el jazz hasta el rock, y pasando por el canto armónico de Asia Central. Por aparte, Sumie Kaneko, es una artista japonés que toca el Koto y Shamisen, con influencias Jazz. Además, se tendrá la participación de la Orquesta Sinfónica Nacional, quienes interpretaran con On Ensamble, las piezas tradicionales japonesas.

