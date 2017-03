Conciertos en Guatemala: shows de marzo 2017

En marzo se llevaran a cabo grandes conciertos en Ciudad de Guatemala, artistas nacionales e internacionales, para todos los gustos, pondrán a cantar y bailar a los chapines. Aquí te dejamos el listado de fecha y el lugar de cada concierto: Los Ángeles Azules ¡A bailar se ha dicho! Los Ángeles Azules regresan a Guatemala para hacerte disfrutar de una buena noche de fiesta. La cita es el 03 de marzo en Forum Majadas. Costo: Preferencia Q250, Platino Q490, Diamante Q790. Ángeles del Infierno ¡Vamos a roquear! La banda española de hard rock y heavy metal regresa a Guatemala, el 04 de marzo en el Teatro variedades, de la zona 1. Admisión: Q275. Empire Music Festival El 17 y 18 de marzo llega el tan esperado Empire Music Festival, con artistas de talla internacional como Whiz Khalifa, Juanes, Fifth Harmony, DJ Snake y Dread Mar I. El festival se llevará a cabo en el Km. 37 carretera a el salvador Finca el Jocotillo. Costo para los dos días: Dancefloor Q650, Vip oro Q1250. Fito Páez El argentino Fito Páez deleitará a todos con su música el 18 de marzo en el Teatro Miguel Ángel Asturias. Costo: Balcón II Q350, Balcón I Q650, Platea Lateral Q800, Platea Central Q900. Bohemia Suburbana Para conmemorar sus 25 años de carrera musical, la agrupación nacional Bohemia Suburbana, brindará un concierto junto a artistas como Gil Cerezo de Kinky, este 25 de marzo en el Forum Majadas. Costo: Q250 . Kany García La cantautora, guitarrista y productora puertorriqueña, Kany García llegara a Guatemala con su “Limonada Tour 2017”, el 29 de marzo en la plaza Krystal del Hotel Vista Real. Costo: General Q250, Sillas oro Q450, Diamante Q650. Alberto Barros El productor musical, compositor, arreglista, trombonista y vocalista colombiano, Alberto Barros presentará en guatemala su Tributo a la Salsa Colombiana, este 30 de marzo, en el expocenter Tikal Futura. Costo: Preferencia Q250, Vip Q490, Platinum Q790.

