Congreso de la República firma convenio con organizaciones civiles para transparentar el trabajo legislativo

Posted on febrero 3, 2017 at 9:41 pm by /

Información y fotografías por: Sonia Sandoval Autoridades del Congreso de la República, firmaron de un convenio de cooperación con diferentes Organizaciones sociales, denominado Congreso Eficiente, el cual tiene como propósito principal transparentar la labor legislativa y administrativa de la institución, mediante diferentes proyectos. El presidente del Legislativo Oscar Chinchilla, anunció que las nóminas de empleados ya no serán un anunció eventual, que sirva solo para llamar la atención de la ciudadanía. “Estamos haciendo las gestiones necesarias para formar parte de Guatenóminas, con el fin de que esta información se encuentre de forma permanente y actualizada” dijo Chinchilla. Además, indicó que se trabaja para implementar una nueva página electrónica del Congreso, que tenga el suficiente soporte técnico para los audiovisuales de todas las sesiones de trabajo y de las salas legislativas, con el fin de cumplir con las reformas a la Ley Orgánica de la institución, en materia de transparencia. Por aparte Karla Flores, de Levantemos la Voz, señaló que el objetivo del convenio es acercar al Congreso con la población, a través de los documentos que ellos realizan, así como la información que publican mediante las redes sociales. Las organizaciones que participan de este convenio son: Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, Guatemala Visible, Acción Ciudadana, Congreso Transparente, Tuiteros por Guate, Levantemos la Voz, Fíjate Bien, Movimiento Nacional por la Integridad y Fundación Proyecto de Vida.

