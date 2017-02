Contaminación atmosférica mató a 4.2 millones de personas en 2015

Según un estudio elaborado por el Health Effects Institutes, con sede en Boston, Estados Unidos, señaló que la contaminación atmosférica mató a 4.2 millones de personas en 2015, una cifra que la erigió como la principal causa de muerte relacionada con el medio ambiente en todo el mundo. Además, la investigación dio a conocer que el 92% de habitantes del planeta vive en áreas en las que el aire es nocivo para la salud. En especial los países de China e India, que tuvieron 1,1 millones de muertes prematuras en 2015, siendo los países más afectados por la contaminación del aire. Otras de las zonas afectadas por el aire contaminado, fueron el Sudeste Asiático, África Central y la zona occidental de África subsahariana. Por otro lado, Europa y Estados Unidos experimentaron mejoras en sus niveles de contaminación y la tendencia apunta a que cada año menos gente está expuesta a un aire malsano. Kiara de León

