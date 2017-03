Smartify, es una aplicación parecida a la ya conocida Shazam, pero en lugar de reconocer canciones, su sistema reconoce obras de arte, como cuadros, esculturas u objetos, cuando el espectador dirige su cámara al objeto.

Una vez detectada la obra el sistema ofrece al usuario información relacionada, incluyendo críticas y comentarios, historia, vídeos o información biográfica sobre el autor.

Smartify también toma una muestra de la obra en cuestión y la envía a los servidores que procesan la imagen y deciden de qué objeto o pintura se trata.

Cada vez más instituciones de arte utilizan la tecnología para proporcionar información multimedia y detallada sobre las obras expuestas, con el fin de mejorar la visita, enriquecer la experiencia de disfrutar del arte y también para hacerla accesible.

Una ventaja adicional de Smartify, explican en New Scientist, es que su funcionamiento no se basa en la localización del usuario, es decir no depende de que esté físicamente en un museo o en una galería, sino que puede utilizarse dirigiendo la cámara del móvil hacia una postal, una fotografía en un libro, una reproducción en un póster o un cuadro, o puede tratarse de una obra expuesta en la calle.

El objetivo de la aplicación, es acercar el arte al público a través de la realidad virtual y de la realidad aumentada, “dos escenarios futuros para la difusión de historias y de contenidos”, comentó los creadores de Smartify.