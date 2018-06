CORTE SUPREMA: ESTADOS UNIDOS, PUEDE COBRAR IMPUESTO A VENTAS EN LÍNEA

La Corte Suprema de Estados Unidos dice que los estados pueden obligar a los compradores en línea a pagar el impuesto a las ventas.

El veredicto 5-4 del jueves es una victoria para los estados, que dijeron que estaban perdiendo miles de millones de dólares al año en virtud de dos décadas de decisiones de la Corte Suprema que afectaron la recaudación de impuestos en línea.

El alto tribunal dictaminó el jueves que revocar esas decisiones, ha dado lugar a que algunas empresas no cobren impuestos sobre las ventas en cada compra en línea.

Los casos que el tribunal revocó decían que si una empresa enviaba un producto a un estado en el que no tenía una presencia física, como un almacén u oficina, no tenía que cobrar el impuesto estatal sobre las ventas. Por lo general, se suponía que los clientes debían pagar el impuesto al estado ellos mismos si no se les cobraba, pero la gran mayoría no lo hacía.

El grupo comercial de la Federación Nacional de Minoristas ha elogiado la decisión como una “gran victoria”.

El consejero delegado Matthew Shay dijo en un comunicado que el fallo abre el camino para “un campo de juego justo y nivelado donde todos los minoristas compitan bajo las mismas reglas de impuestos sobre las ventas”, sin importar si operan en línea, en las tiendas o en ambos.

Aún así, el grupo dice que la legislación federal es necesaria para deletrear detalles sobre cómo se realizará la recaudación de impuestos sobre las ventas, en lugar de dejar que cada uno de los estados interprete la decisión del tribunal.

La Asociación de Líderes de la Industria Minorista, otro grupo comercial, dijo que el fallo permite a los minoristas competir “sin el control del gobierno en la balanza” y lo calificó como “una victoria para todos los que creen en los mercados libres”.

El fiscal general de Dakota del Sur dijo que el fallo de la Corte Suprema es una gran ventaja para los negocios de su estado y de todo el país.

El Procurador General Marty Jackley apuntó que las empresas ahora tendrán equidad tributaria e igualdad de condiciones.

Dakota del Sur presentó una demanda contra varios minoristas remotos en 2016 en base a una ley aprobada ese año que exige que los vendedores de fuera del estado superen los umbrales de ingresos o transacciones para cumplir con las leyes estatales de impuestos a las ventas.

Dakota del Sur no tiene impuestos sobre la renta y depende en gran medida de los impuestos a las ventas.

