Costa este de EE.UU sufre temporal de nieve

Posted on febrero 9, 2017 at 9:56 pm by /

Un muerto, accidentes de tránsito, escuelas cerradas, retrasos en el transporte público, vuelos cancelados y calles abarrotadas de nieve fue el panorama que enfrentaron Nueva York y otras ciudades, debido al temporal que afecta a la costa este del país. La primera víctima conocida de la nevada fue un portero, identificado como Miguel Ángel González, que mientras limpiaba nieve del acceso a un edificio resbaló y cayó de espaldas, rompiendo los cristales de la entrada. Mientras, que en el aeropuerto internacional de Miami, se han cancelado 63 y 97 en el de Fort Lauderdale, ambos en el sureste de Florida, informaron las autoridades aeroportuarias. Es de mencionar que en Nueva York, los meteorólogos esperan que las precipitaciones comiencen mañana a primera hora de la mañana y que dejen en las calles de la Gran Manzana, entre 6 y 12 pulgadas de nieve, lo que ha llevado a las autoridades a pedir máxima precaución a los ciudadanos.

