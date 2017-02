Crimen y violencia le cuesta $261,00 millones a América Latina

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), indicó que las elevadas tasas de violencia y criminalidad en América Latina y el Caribe le cuestan a la región $ 261,000 millones de dólares al año, lo que supone el 3.55 % del PIB, siendo el doble del promedio de los países desarrollados. En el análisis del BID, de 17 países del continente entre 2010 y 2014, determinó que el impacto del crimen se acerca a una crisis porque la región tiene el 9% de la población mundial, pero registra un tercio de las victimas de homicidios a nivel global. Los costes del crimen, se aglutinan en tres categorías: costos sociales por homicidios e ingresos cesantes de la población carcelaria (0.64 %), gastos del sector privado en seguridad (1.37%); y gastos fiscales, que incluyen policías y cárceles (1.51 %). El organismo multilateral, agregó que el crimen aumento durante la última década, pese a que la región alcanzó tasas de crecimiento anual cercanas al 4% y redujo considerablemente la tasa de pobreza. La gerente del Departamento de Instituciones para el Desarrollo del BID, Ana María Rodríguez dijo “el estudio facilitara una mejor asignación de recursos por parte de los gobiernos y las agencias multilaterales de cooperación, así como el diseño de mejores políticas para controlar y prevenir el crimen”. Kiara de León

