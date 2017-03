Cuatro capturados en allanamientos realizados en San Miguel Petapa y Villa Canales

Investigadores de la Subdirección General de investigación Criminal, realizaron 33 allanamientos en coordinación con fiscales del Ministerio Público, en busca de evidencias y capturas de presuntos integrantes de las maras 18 y Salvatrucha, sindicados de extorsión, asociación extorsiva del tránsito y asociación ilícita, en los municipios de San Miguel Petapa y Villa Canales. Los capturados integrantes de la mara 18 son:

-Silverio Aníbal Mayen Monterroso, de 20 años, alias El Pelón, sindicado de extorsión. Al ver la presencia policial intentó darse a la fuga, pero fue neutralizado, en la aldea San José El Tablón, Villa Canales.

-Alex Giovanni Solís López, de 27 años, por el delito de asociación ilícita, en la 5ª calle, colonia Portal de Santa Inés, San Miguel Petapa. Capturados integrantes de la mara Salvatrucha -Andy Aníbal Contreras, de 37 años, en colonia Santa Ana, zona 10 de San Miguel Petapa, por el delito de violencia contra la mujer, según la orden emitida del Juzgado de Primera Instancia Penal Narcoactividad Delitos Contra el Ambiente Villa Nueva. -Elvis Marel Dominguez, de 25 años, en colonia Las Margaritas, San Miguel Petapa, por el delito de asociación ilícita y obstrucción extorsiva del tránsito. Entre las evidencias secuestradas en los allanamientos se localizó un altar, documentos con los nombres de posibles víctimas, información que permitirá ahondar en investigaciones del caso. En las diligencias participaron 318 policías en apoyo de la protección a fiscales del Ministerio Público, de los perímetros, en la búsqueda de evidencias y para la realización de las capturas de presuntos extorsionistas.

