Cuatro personas capturadas en operativo contra extorsiones

Posted on febrero 17, 2017 at 6:06 pm by /

Cuatro presuntos extorsionistas fueron capturados este día, en ocho allanamientos realizados por la División Nacional Contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (DIPANDA-PNC), en coordinación con fiscales del Ministerio Público de manera simultánea en la capital, Villa Nueva y San Juan Sacatepéquez. Los capturados son:

1. Claudia Patricia Seijas de Paiz, de 43 años

2. Margara Lisbeth Pérez Caal, de 39 años

3. Andrea Judith González Arellano, de 22 años

4. Samuel Oswaldo Pineda, de 23 años Según dieron a conocer los investigadores, los delincuentes llamaban a las víctimas indicándoles el nombre de un familiar y que han sido contratados para eliminarlos físicamente, sin embargo si le proporcionaba cierta cantidad de dinero, los delincuentes darían información de la persona que los contrató. Cuando logran intimidar a la víctima, estos solicitaban efectuar el pago de extorsión a través del sistema bancario. Ante estas capturas, los detenidos fueron puestos a disposición del juzgado respectivo para que solventen su situación legal. Kiara de León

