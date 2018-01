Vivas o no en Guatemala, hay datos curiosos y sobre todo, lugares hermosos que de seguro no has descubierto. Dale un vistazo a estas curiosidades, tips, secretos, como quieras llamarlos, y quizá descubras que no hay que ir tan lejos para explorar Guatemala.

1 ¿Sabías que en la Laguna Lachuá hay tanta paz que los peces no conocen agresión humana de ninguna forma?. Puedes nadar y los peces permanecerán cerca, y si te quedas inmóvil, se acercarán más e intentarán averiguar si tus lunares, pecas y pelo son comestibles dando pequeños mordiscos de curiosidad.

2 ¿Sabías que Mixco Viejo es un sitio arqueológico maya precioso a tan solo 35 minutos de la Ciudad Capital? ¿y sabías que por su ubicación puedes avistar numerosas aves coloridas? (Mixco Viejo es excelente para Birdwatching)

3 La Avenida Reforma, partes de la Avenida Las Américas, y en especial los árboles de Plaza Futeca zona 14 se convierten en un verdadero concierto de aves todos los días al final de la tarde, donde la multitud de cantos puede alcanzar hasta 15 minutos.

4 ¿Sabías que a pesar del frío, la temperatura del Lago de Atitlán puede permanecer templada durante el amanecer? Y la verdad no sabemos por qué…

5 ¿Sabías que en San José (Lago Petén Itzá), el agua es no solo cristalina, las playas blancas sino que además, el agua es templada? De hecho hay partes donde puedes sentir corrientes templadas y otras corrientes tibias.

6 ¿Sabías que tenemos en Izabal una cascada (Cascada del Paraí­so) donde cae agua caliente?

7 Hay una pequeña cueva en el Volcán de Ipala.

8 Hay más construcciones coloniales en el centro de Guatemala y Occidente. Sin embargo, Oriente posee dos que sobresalen por su belleza: San Cristóbal Acasaguastlán y San Agustí­n Acasaguastlán.

9 Quiriguá tiene la estela maya más alta conocida.

10 El Río Motagua no solo pasa por el corazón de Guatemala, sino también entre Guatemala y Honduras.

11 En Ceibal hay ceibas tan grandes que su tronco alcanza 3 metros y medio de ancho. Esto es como 11 personas en fila.

12 Hay una cueva en Ixobel que está inundada y para conocerla debes nadar o flotar todo el recorrido.

13 Hay camarones dentro de la cueva Ixobel. Son traslúcidos, casi transparentes. (hay que tener buen ojo, son escasos, tampoco creás que es par ir de pesca…)

14 Puedes encontrar nacimientos de agua cerca de la Ciudad de Guatemala, en Palencia.

15 Aunque no son nativos de la región, Esquipulas posee bosques hermosos de liquidambar y nacimientos de agua.