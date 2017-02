Decomisan limones rellenos de mariguana en Estados Unidos

Funcionarios de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos, en Pharr, Texas, incautaron 3,947 libras de marihuana dentro de limones falsos, el pasado 30 de enero.

El camión que llevaba el “producto” cruzó el puente internacional Pharr-Reynosa a lo largo de la frontera entre Texas y México, cerca al Golfo de México. Los más de 34,000 paquetes de fruta falsa fueron descubiertos por un sistema de inspección de imagen y un equipo de narcóticos K-9.

La droga estaba avaluada aproximadamente en $ 789,467 dólares, por lo que el caso está bajo investigación por parte del Departamento de Seguridad Nacional.

Es de mencionar que esta no es la primera vez que los contrabandista usan productos falsos para ingresar drogas a Estados Unidos, ya que el año pasado las autoridades encontraron 2,493 libras de marihuana, dentro de zanahorias falsas en el mismo paso fronterizo. kiara_deleon543@hotmail.com

