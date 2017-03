Defensa facilita soporte de seguridad en cárceles

Información y Fotografías por: Wendy Villagran El ministro de la Defensa, William Mansilla informó que ha solicitud de la Cartera de Gobernación se reforzó la seguridad en el centro preventivo el infiernito donde se encuentran 70 soldados. El soporte de los soldados se quedarán el tiempo que sea necesario para mantener el control de los reos que fueron trasladados a esa cárcel, quienes manifestaron disconformidad por dicha acción indicó Mansilla. Los patrullajes se están realizando en 5 departamentos, 30 municipios con mayores índices de incidencias por lo que se brinda soporte a los centros privados de libertad y especialmente al infiernito puntualizó.

