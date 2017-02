Denuncian a la Comisión de Energía

Posted on Febrero 23, 2017

Información y fotografías por: Wendy Villagran. La Comisión de Probidad y Transparencia del Organismo Legislativo, presentó una denuncia penal en contra de la comisión nacional de energía eléctrica en el Ministerio Publico . El diputado Amilcar Pop indicó que después de varias citaciones de fiscalización efectuados por la Comisión de Transparencia y Probidad a instituciones de Estado relacionadas con el servicio de energía eléctrica, se ha evidenciado la inoperancia en la que viene actuando la CNEE, aunado a ello, la Contraloría General de Cuentas denuncio ante el Ministerio Público que los convenios suscritos entre las municipalidades y ENERGUATE son ilegales, en similar acción la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor DIACO denunció fraude en el cobro por el servicio a la misma empresa. El legislador señaló que la comisión de energía no ha cumplido en proteger el derecho de los usuarios, y los delitos impuestos son por incumplimiento de deberes, abuso de autoridades y omisión de denuncia .

