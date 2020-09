Descubren tesoro egipcio con más de 2 mil años de antigüedad

TGW Digital – Las autoridades egipcias han anunciado el descubrimiento de otros catorce sarcófagos más en el fondo de un pozo en la necrópolis de Saqqara, al suroeste de El Cairo. Los hallazgos, que tendrían al menos 2 mil 500 años, se suman a los trece ataúdes ya encontrados hace una semana en el mismo lugar, según indico el Ministerio de Turismo y de Antigüedades de ese país.

El sitio de Saqqara, ubicado a 25 km al sur de las pirámides de la meseta de Guiza, es una vasta necrópolis en la que destaca en particular la famosa pirámide escalonada del faraón Zoser, la primera de la era faraónica.

Este monumento, construido alrededor del año 2.700 a.C. por el arquitecto Imhotep, es considerado uno de los más antiguos de todo el mundo.

Las imágenes de los sarcófagos, bien conservados, muestran motivos marrones y azules, así como numerosas inscripciones jeroglíficas.

الأسبوع الماضي أعلنا عن اكتشاف ١٣ تابوتا أثريا، وخلال الأيام الماضية تم الكشف عن ١٤ تابوتا.

انتظروا الإعلان عن الكشف الأثري الجديد بجبانة سقارة .



Last week we announced the discovery of 13 sealed human coffins. In the last few days we discovered 14 more. Stay tuned pic.twitter.com/JXBSoUdncW