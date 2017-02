Detienen al heredero de Samsung

Lee Jae-yong, heredero del grupo Samsung, la mayor multinacional de Corea del Sur, fue detenido por su conexión con el caso de corrupción de la “Rasputina”, una amplia trama cuyo alcance legal continúa extendiéndose. Lee, considerado uno de los hombres más ricos e influyentes del país asiático, fue arrestado por orden de un tribunal acusado de soborno y otros delitos, en el marco del escándalo que causó la caída de la presidenta Park Geun-hye y que también salpica a la cúpula de las principales empresas del país. Los investigadores sospechan que el directivo, de 48 años, autorizó el apoyo financiero de Samsung a Choi Soon-sil, amiga íntima de la presidenta Park Geun-hye y apodada la “Rasputina surcoreana”, a cambio del visto bueno del Gobierno en un acuerdo de fusión de dos de sus filiales. Lee y otros responsables de Samsung han admitido haber abonado unos 43.000 millones de wones a entidades supuestamente controladas por la “Rasputina”, apodada así por su amistad con la presidenta y su capacidad para influir en decisiones del Gobierno. Kiara de León

