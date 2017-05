Este miércoles 17 de mayo se celebra, un año más, el Día Mundial de Internet, aprobado por las Naciones Unidas como Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información.

Este día se lleva celebrando desde 2005 con el objetivo de contribuir a sensibilizar respecto al buen uso de Internet y otras tecnologías de la comunicación, así como replantear el sistema para disminuir la brecha digital.

Desde que se crease el primer módem hasta el uso adictivo de las apps móviles, han sido muchos los cambios que ha experimentado el concepto Internet y sus variantes. Sin embargo, su objetivo a sido siempre el mismo, facilitar nuestras vidas y conectarnos con el mundo.

Ventas por Internet

OLX, la plataforma líder global de clasificados online, invita a sus casi 1.46 millones de usuarios en Guatemala a que vendan todo lo que ya no usan para el beneficio de otro que podrá quererlo o necesitarlo.

Christopher Music, Gerente de OLX para Centroamérica, informó que “En OLX Guatemala estamos proponiendo siete acciones para que los guatemaltecos celebren el Día de Internet realizando transacciones de mutuo beneficio a través de nuestra plataforma.

Las siete acciones que propone OLX Guatemala son:

1. Ordenar la casa e identificar todos los artículos que se puedan vender: aquellos que no se usan más, estén en buenas condiciones y que le puedan servir a otro.

2. No botar lo que sirve. Muchas veces tenemos una computadora descompuesta ocupando espacio en la casa u oficina. Subamos un anuncio indicando qué sirve y qué no sirve. De esta forma, lograremos que el artículo no termine en un basurero y le brindaremos una solución a otro al no tener que invertir en un objeto nuevo cuando lo que más le conviene es arreglar el que tiene.

3. Ofrecer lo nuevo. A veces nos han regalado algo que no hemos podido utilizar o hemos comprado un artículo que no necesitábamos. ¿Qué tal si lo vendemos a buen precio a para que alguien le dé uso?

4. Comparar. Busquemos el objeto que deseamos para saber cuál puede ser su precio de mercado y cuáles son sus características técnicas: tamaño, color, marca, etc. Tomémosle fotografías con el mismo celular con el cual publicaremos la oferta y una vez establecidas sus características y precio, pasemos a la siguiente acción:

5. Vender. Ingresemos a la plataforma líder global de clasificados online y subamos nuestros artículos sin pagar nada.

6. Ayudar. Una vez que los posibles compradores nos contacten ayudémosle a cerrar el círculo virtuoso donde el comprador gana y nosotros también.

7. Seguridad. Para lograr cerrar la venta de manera exitosa, recordemos incluir toda la información posible del producto; asegurémonos de que el producto cuenta con lasespecificaciones publicadas; no brindemos información financiera ni datos de cuenta bancaria alguna; no compartamos información de nuestra vida privada; estemos dispuestos a que el producto lo revise un tercero vinculado con el comprador para generar credibilidad; establezcamos que recibiremos el pago total del artículo en efectivo al momento de la entrega, en caso de utilizar otro medio de cobro no entreguemos el artículo hasta que se haga efectivo el pago. Al momento de hacer la entrega, lo más recomendable es que el encuentro se realice en un lugar público.