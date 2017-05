El Día Mundial de Lucha contra el Bullying o el Acoso Escolar, se conmemora cada 2 de mayo, y se trata de una campaña que busca combatir el acoso escolar o bullying, y el acoso en Internet o ciberbullying, un grave problema que afecta a millones de escolares del nivel primario y secundario en todo el mundo y que causa al menos 200 muertes en forma directa cada año.

Esta iniciativa nace en el año 2013 a partir de la presentación de la ONG Bullying Sin Fronteras, su fundador el Dr. Javier Miglino y un equipo multidisciplinario internacional conformado por médicos, educadores, psicólogos, psicopedagogos, periodistas y padres de niños que habían sufrido bullying y ciberbullying y que consideraron necesaria la creación de una efemérides mundial, que ayude a la concienciación de este grave problema que afecta a millones de niños y adolescentes en todo el mundo.

Según Mariana Kelly, investigadora, escritora, maestra y especialista en abuso escolar de la organización Bullying Cero Argentina, “una de las características del bullying es que es muy difícil de detectar porque las agresiones se llevan a cabo en lugares donde los adultos no están presentes”. La experta indicó que este acoso no se da un momento a otro sino que es un proceso que lleva tiempo, por eso es importante estar atento a los primeros signos, que los adultos suelen no detectar o restarle importancia, “desaprovechando la oportunidad de detener una agresión que va a crecer”.

Kelly agregó, que lo más importante a la hora de combatir esta problemática es la prevención. “Estar atentos a todas las señales de un problema, no cargar de supuestos o falsas creencias, como que el bullying es sólo un juego o que la agresión es sólo física, ninguna situación y mejorar la comunicación con los protagonistas de la agresión es clave”.

“Tenemos que hacer que las escuelas sean espacios de sana convivencia, que los niños aprendan que hay lugares donde se puede dialogar, donde se puedan resolver los conflictos de manera pacífica, donde los adultos sean seres confiables”, concluyó Kelly.