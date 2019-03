Director de Registro de Ciudadanos es citado por Junta Directiva del Congreso

Carlos Gómez / Radio TGW

El director del Registro de Ciudadanos, Leopoldo Guerra, se reunió este jueves con la junta directiva y los jefes de los distintos bloques en el Congreso de la República.

La citación hecha al funcionario electoral fue para conocer específicamente los criterios que el registro de ciudadanos utiliza para aceptar la constancia del finiquito de algunos candidatos a quienes se les señala de la comisión de ilícitos cuando fungieron como funcionarios de algunas entidades públicas.

Foto: Carlos Gómez

“Pues no tengo ningún comentario, si alguien lo considera puede presentar las denuncias que estime pertinentes yo creo que he actuado conforme a la ley y hasta ahí no creo que por una resolución haya cometido un delito”, afirmóGuerra luego de su exposición ante los congresistas.

Así también los congresistas consideraron que algunas decisiones tomadas por Guerra al frente del Registro de Ciudadanos no han sido correctas y le pueden valer algún tipo de sanción incluso algún proceso en su contra.

Sobre si considera que la citación fue una medida de presión por parte de los congresistas Guerra indico: “No lo considero un tipo de presión si fue como un espacio de catarsis como para poder sacar todos los sentimientos que alguien tiene adentro porque se siente perjudicado o piensa que va a salir perjudicado y de ellos (los diputados) pues algunos que tomaron la palabra ya fueron perjudicados por algunas resoluciones nuestras”.

Comments

comments