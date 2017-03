Disfruta del Primer Coffee Weekend en Guatemala

La Gremial de Tostadores de Café, adscrita a Cámara de Industria de Guatemala presentó esta mañana la realización del primer Coffee Weekend que se llevará a cabo en el país el próximo 4 y 5 de marzo en Paseo Cayalá. El Coffee Weekend tiene como objetivo dar a conocer el proceso del café guatemalteco y promover el consumo del mismo, así como aspectos que deben tomarse en cuenta para la catación del café. Según Rodrigo De La Cerda, Secretario de la Gremial de Tostadores, nuestro país cuenta con una amplia variedad de microclimas, lo que permite al café guatemalteco destacar por su sabor, acidez, cuerpo y aroma. “Este evento responde a la misión de la Gremial de promover el crecimiento y desarrollo de la industria, incrementando el conocimiento y hábitos de consumo del café según las tendencias mundiales”. El Coffee Weekend contará con las siguientes actividades: Exposición de etapas del proceso del café “De la semilla a la taza”.

Exposición de catación de café.

Taller “Cómo preparar una buena taza de café”.

Show de arte latte con baristas.

Degustación de café y sus diversos tuestes. Por aparte, Javier Zepeda, Director Ejecutivo de Cámara de Industria de Guatemala, enfatizó que el sector de Tostadores de Café genera de manera directa más de 1,000 empleos y alrededor de 2,500 de forma indirecta. En Guatemala, el café es la bebida más consumida en todos los rangos de edades. “De acuerdo a estadísticas presentadas por expertos, los guatemaltecos consumimos un promedio de 1.5 tazas de café por tiempo de comida, existiendo 7 ocasiones de consumo por día, además de ser utilizado como ingrediente principal en comidas y postres gourmet”, resaltó Zepeda. Es de mencionar que en Guatemala, se calcula una producción anual de café de 4 millones de quintales; el 10% de esa producción se queda para consumo interno, es decir unos 400 mil quintales y el otro 90% es exportado a mercados europeos y Estados Unidos.

