Donald Trump acusó al FBI y al Departamento de Justicia de engañar a los jueces en la investigación sobre la injerencia rusa

“Como siempre, están ridículamente censurados, pero confirman con poca duda que el Departamento de ‘Justicia’ y el FBI despistaron a las cortes. ¡Cacería de brujas corrupta, una mentira!“, se quejó Trump en su cuenta de Twitter.

Congratulations to @JudicialWatch and @TomFitton on being successful in getting the Carter Page FISA documents. As usual they are ridiculously heavily redacted but confirm with little doubt that the Department of “Justice” and FBI misled the courts. Witch Hunt Rigged, a Scam!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 de julio de 2018