Donald Trump limita el uso de los baños a transexuales

Donald Trump ha vuelto a ser noticia al revocar la norma que instauró Barack Obama que permitía a los alumnos transexuales poder elegir el baño. La medida les daba libertad a los jóvenes, en las escuelas para ir al lavabo o vestuario en función del género con el que se identificaran, algo que disgustó a los republicanos en su momento y Trump anuló. Esta decisión sumerge al mandatario en una nueva batalla con numerosos congresistas del Partido Demócrata e importantes grupos de presión, como Human Rights Campaign, asociación que impulsó la legalización del matrimonio homosexual en Estados Unidos y que consideró “vergonzosa” la decisión de Trump. El Departamento de Justicia y el de Educación, enviaron hoy una carta a las escuelas públicas del país para notificarles que el Gobierno había decidido suspender la anterior directiva, debido a la confusión que había creado a nivel local por los diversos litigios que enfrentaba en diferentes cortes del país. Por su parte, el fiscal general, Jeff Sessions, argumentó en un comunicado que el acceso de los estudiantes transexuales a los baños y vestuarios que coinciden con su identidad de género es un asunto sobre el que deben decidir los distritos escolares y los gobiernos locales, no el Gobierno federal.

